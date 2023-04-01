港前警长收贿50万港元被判一年半监禁

香港一名前警长因收受50万元（港元，下同，约8万4800新元）贿赂金，被判处一年半监禁。

据香港《星岛日报》报道，这名53岁的男被告李鸿发案发时为东区警区刑事调查队警长，四年前他透过亲友认识一名商人黄君游。而黄君游涉及与三合会社团收数集团成员有财务纠纷，黄的家属遭追债骚扰并收到追债信件，黄报警求助但未获立案处理。

李鸿发要求将事件呈报有组织罪案及三合会调查科，透过任职惩教署一级惩教助理的兄长查核该三合会成员的服刑记录，要求刑事调查队警员协助找出该三合会成员的住址，随后李鸿发获得亲友所签发的一张金额50万元的支票。

区域法院暂委法官陈永豪判刑时说，李鸿发收受亲友所提供的50万元贿款，协助黄君游与警方之间办理往来事务的查询及调查，陈永豪早前已裁定涉案50万元并非亲友向李鸿发作出的贷款，而是向黄君游提供协助的贿款。陈永豪指，背景报告内容份外正面，显示被告为市民及警队服务多年，是受人尊敬的警队精英，感化官也建议轻判。

陈永豪认为，被告身为警务人员而知法犯法，打击市民对警队的信心，即使他过往服务警队并对社会作出很多贡献，即时监禁是唯一判刑选择。他以监禁两年作为量刑起点，考虑被告过往良好品格及贡献、近年经历及身体问题，酌情减刑半年，最终判监禁一年半，另下令被告需向香港政府全数复还涉案50万元贿款，被告需于刑满出狱后14个月内先归还14万元，剩余36万元可以每月偿还1万元的形式处理。