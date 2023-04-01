台行政院：台湾有信心符合CPTPP高标准

英国获准加入“全面与进步跨太平洋伙伴关系协议”（CPTPP），同样申请加入CPTPP的台湾能否获准加入备受关注。台湾行政院称，英国入会模式将是其他递案申请地区的范本，台湾有信心能符合CPTPP的高标准，也会持续做好准备。

据台湾《自由时报》星期六（4月1日）报道，台湾行政院官员说，英国入会谈判历时逾两年，后续还要确认文本、各国批准，才会真正加入成为会员国，后续行程流程仍有一段时间。按照CPTPP之前的说法，英国入会谈判是后续入会案的范本，基本上需等程序走完，其他申请案才有机会进入下一阶段。

行政院官员说，过去CPTPP专注在处理英国入会案，现在渐渐解决，但目前包含台湾在内，共有中国大陆、乌拉圭、厄瓜多、哥斯大黎加等五个经济体申请入会，未来是“先后”成立、还是“同时”成立工作小组还是未知数。

行政院官员称，虽然入会程序还未确定，但台湾有遵守CPTPP高标准的决心与准备，法制部分像是放宽对日本福岛及周边五县食品进口限制、开放含莱克多巴胺猪肉，以及立法院去年三读通过修正著作权法、商标法及专利法修正案等等，种种修法与开放都盼提升CPTPP成员国对台湾遵循国际规范的信心。

“台湾要符合CPTPP的高标准没有问题”，官员称，除了上述准备，对于未来可能的“市场开放”谈判也很有信心，因为台湾本来就是很公开竞争的社会。

有关中国大陆外交部星期五（3月31日）说，“坚决反对台湾地区加入任何官方性质的协议和组织”，官员说，有注意到中国大陆的制式反应，台湾会持续努力争取国际贸易舞台。