中国外交部驻港公署驳美报告：抹黑“一国两制” 污名化国安法

针对美国政府发布“2023年香港政策法报告”和美国务卿布林肯发表的声明，中国外交部驻港公署发言人星期六（4月1日）指出，美国有关行径抹黑“一国两制”成功实践，污名化香港国安法和特区选举制度，无理诋毁香港法治、民主、自由、人权状况，粗暴干预香港事务和中国内政，严重践踏国际法原则和国际关系基本准则，中国表示强烈不满和坚决反对。

美国国务院星期五（3月31日）发表2023年度《香港政策法案报告》，谴责北京在香港实施的《香港国安法》不断侵蚀香港法院的独立性和法治，并借此镇压异议人士。

中国外交部驻香港特派员公署通过微信公号发布声明说，中国政府始终全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针。在香港国安法和新选举制度的护佑下，香港社会秩序井然，法治得到捍卫，正义得到伸张，市民各项合法权利在更加安全的环境中得到更好保障。香港迎来由治及兴新局面，展现“爱国者治港”新气象，开启良政善治新篇章。全体市民欢欣鼓舞，国际投资者也用实际行动为香港发展投下信心票。事实充分证明，国安法护国安、保家安、得民心，是香港繁荣稳定的“守护神”。新选制彰显先进性、优越性，是一套符合“一国两制”原则、符合香港实际情况的好制度。

发言人强调，任何人都没有凌驾于法律之上的特权，任何权利自由都不能损害社会公共利益。香港法治和司法独立得到基本法的宪制保障，特区警方和司法机关严格依法办事。香港在“2022年法治指数”中的整体排名维持高位，领先于经常无理批评香港法治和人权状况的一些西方国家。美方打着“维护香港法治”的旗号，公然为反中乱港分子开脱说项、撑腰张目，妄图以政治施压干预破坏香港司法，是对法治精神的严重亵渎和践踏。

发言人指出，来说是非者，必是是非人。美方自身国安立法密不透风，却对中方维护国家安全的合理合法举措大泼脏水，处心积虑渲染国安法“寒蝉效应”；自身民主病入膏肓、乱象丛生，却执念于对香港的民主人权状况说三道四、指鹿为马。赤裸裸的双重标准和蛮横无理，只会暴露美巴不得香港乱、见不得香港好的阴暗心理，暴露美以“民主”、“人权”、“法治”等幌子，为“以港遏华”图谋蒙上遮羞布、给“霸权铁拳”戴上白手套的拙劣伎俩。

发言人强调，香港是中国的香港，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚如磐石，包括广大香港同胞在内的全体中国人民不惧强权干涉的意志坚不可摧。当前，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程，中国式现代化为香港带来重大发展机遇，“一国两制”前景无限光明。在浩浩汤汤的历史大势面前，任何抹黑、聒噪、施压、制裁都是枉费心机、螳臂当车。中国敦促美方认清事实，管好自己的事情，立即停止自取其辱、倒行逆施的错误做法，立即停止以任何形式干涉香港事务和中国内政。