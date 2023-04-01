蔡英文与危地马拉总统会谈 签署基本合作协定

台湾总统蔡英文星期五（3月31日）在危地马拉与危国总统贾马特举行会谈，并签署了台危基本合作协定。蔡英文说，该协定为双方技术合作交流，期盼台危在坚实的合作基础上创造双赢发展。

综合中时新闻网和彭博社报道，蔡英文下午2时抵达危地马拉进行访问，出席在总统府所在地、国立文化宫举行的军礼欢迎仪式，随即在总统会客室举行会谈，见证台危外长签署“基本合作协定”。

贾马特在文化宫国旗厅赠予蔡英文金质“ 五火山大十字勋章”，这是危地马拉政府用以表彰对区域整合具卓越功绩的勋章。

蔡英文在和贾马特会谈后发表谈话，称到危地马拉之前，得知墨西哥移民中心火灾意外事件，感到十分沉重不舍，她要向受难者和家属，表达最深的哀悼。

2017年时曾造访危地马拉的蔡英文说，今天当飞机缓缓降落时，看到记忆中壮丽的火山和湖泊，美景依旧。再次访问危地马拉，她代表台湾政府和人民，向贾马特及危地马拉人民，致上诚挚的问候。

她说，过去几年来，台湾和危地马拉有许多的进步和改变。危地马拉在贾马特的领导下，越来越繁荣发展，“惠誉国际”更将危地马拉评为中美洲经济复苏最快的国家。

蔡英文称，危地马拉是台湾坚实的友邦，这几年来双方在医卫、经贸以及基础建设等领域，持续深化合作。她与贾马特共同见证双方签署“基本合作协定”，为双方技术合作交流，开创更多元、崭新的面貌。

她并说，去年当北京对台军演，危地马拉第一时间挺身而出，为台湾仗义执言。在各个国际场合，贾马特也透过致函、发言等多种方式，支持台湾的国际参与。

蔡英文称，过去贾马特曾用一段话形容台湾和危地马拉的关系，“所谓友谊，就是不离不弃，同甘共苦”。对于这段话，她表示深有同感，能在困难中互相伸出援手。

蔡英文表示，自己相信民主伙伴团结合作一定可以强化韧性，共同克服各项挑战，期盼台湾和危地马拉在坚实的合作基础上，持续携手努力，创造双赢发展。

贾马特则说，他在蔡英文访问期间与她进行了真诚和坦诚的意见交流，并补充说双方是战略伙伴。

他说，危地马拉和台湾之间的关系是牢不可破的。“我们提倡通过对话和谈判解决争端，并共同满足人民对自由、繁荣、发展和领土完整的渴望。”

贾马特称，蔡英文的访问“非常重要”。他说，危地马拉支持台湾参与联合国，而且台北在包括能源和农业在内的各个领域向危地马拉提供援助。