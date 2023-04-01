中国人口大省广东去年常住人口减少逾27万人

中国人口大省广东省去年常住人口减少了27.2万人。

据澎湃新闻报道，随着《2022年广东国民经济和社会发展统计公报》于星期五（3月31日）正式公布，目前至少已有28个省份公布了去年末常住人口数据。其中17个省份实现常住人口正增长，11个省份为负增长，包括广东省。

根据统计公报，2022 年末，广东全省常住人口12656.80万人，其中城镇常住人口9465.40万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）74.79%，比上年末提高0.16个百分点。全年出生人口105.20万人，出生率8.30‰；死亡人口63.00万人，死亡率4.97‰；自然增长人口42.20万人，自然增长率3.33‰；而在2021年末，广东全省常住人口12684.00万人。

这也意味着，广东去年常住人口减少了27.2万人。

已知的11个常住人口负增长省份中，辽宁减少32.4万人，河北减少28万人，广东减少27.2万人，黑龙江减少26万人，湖南减少18万人，上海减少13.54万人，河南减少11万人，天津减少10万人，山东减少7.2万人，北京减少4.3万人，新疆减少2万人。

目前，吉林、宁夏、西藏3个省份的常住人口变动情况尚未公布。