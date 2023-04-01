南京大学、西北工大同日迎新校长

南京大学、西北工业大学两所中管高校同日迎来新任校长。

据南京大学新闻网星期六（4月1日）发布的消息，中央日前批准谈哲敏任南京大学校长（副部长级）、党委副书记，吕建不再担任南京大学校长职务。

南京大学星期六召开教师干部视频会议，中共中央组织部副部长彭金辉到会宣布中央决定。

公开资料显示，谈哲敏今年58岁，中国科学院院士，历任南京大学大气科学系主任、中尺度灾害性天气教育部重点实验室主任、南京大学校长助理、南京大学副校长、南京大学常务副校长（正局级）等职务。

谈哲敏长期致力于大气动力学、台风动力学与大气可预报性等领域的基础性理论研究。围绕台风、暴雨等灾害性天气的动力学及预测，在大气边界层动力学、台风动力学和灾害性预测理论等方面取得系统性研究成果。

另据西北工业大学新闻网星期六发布的消息，中央日前批准宋保维任西北工业大学校长（副部长级）、党委副书记。

西北工大星期六召开教师干部视频会议，受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责人到会宣布中央决定。

公开资料显示，宋保维今年60岁，历任西北工业大学航海工程学院院长，校长助理兼原科学技术管理部部长，党委常委、副校长。

宋保维长期从事水中兵器（鱼雷/水雷）和水下航行器关键技术攻关和装备研制，是国家级教学名师、何梁何利基金科学与技术奖、全国创新争先奖状奖获得者，是中央军委科技委某领域首席科学家、国务院学位委员会兵器科学与技术学科评议组召集人、中国造船工程学会副理事长。

前任西北工大校长汪劲松已于今年2月调任四川大学校长。