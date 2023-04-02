蔡英文：与危地马拉邦谊3000年也不为过

台湾总统蔡英文与危地马拉总统贾马特一起参访被誉为马雅文明心脏的蒂卡尔国家公园后说，希望两地邦谊永固，“3000年也不为过”。

综合台湾中央社和法新社报道，蔡英文星期天（4月2日）上午在贾马特全程陪同下，搭乘专机参访蒂卡尔国家公园。蔡英文参访后说，希望两地邦谊永固，“3000年也不为过”；一旁的贾马特则对此点头。

报道称，两人也在那里握手，并承诺在中国大陆的外交攻势面前保持牢固关系。

结束过境美国纽约行程的蔡英文，当地时间星期五（3月31日）下午飞抵危地马拉首都危地马拉市，开展三天两夜的访问行程。

蔡英文当晚参加危地马拉国军礼欢迎仪式，与贾马特进行闭门会谈，并共同见证双方外长签署台危基本合作协定。

蔡英文说，危地马拉是台湾坚实的友邦，并感谢贾马特去年在中国大陆在台湾周边进行大规模军演时，给予台湾的支持。

贾马特说，危地马拉与台湾的邦谊坚不可破，危地马拉支持台湾参与并为联合国、世界卫生组织等国际组织作出贡献。他也称，台湾是“唯一真正的中国”。

一些危地马拉人认为，他们的国家选择台湾而不是大陆，正在失去经济机会。

危地马拉社会学家兼政治分析师桑多瓦尔（Miguel Angel Sandoval）说：“中国是一个超过10亿人口的市场，从中国出口和进口产品符合危地马拉一些领域的利益。”