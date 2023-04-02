解放军东部战区三军舰开展训练 强调“随时准备战斗”

中国大陆解放军东部战区海军某驱逐舰支队，由湘潭舰、太原舰、泰州舰组成的舰艇编队，近日在东海某海域开展实战化训练，并强调“随时准备战斗”。

解放军东部战区微信公众号星期天（4月2日）上午10时发布上述消息，同时搭配图片发文说：“此次海上训练编队紧贴使命任务、突出实战条件，先后完成武器射击、联合海上搜救等10余项课目训练，进一步检验了舰艇编队协同作战能力，提升了指挥员决策指挥、官兵应急处置和协调配合能力。”

资料显示，湘潭舰是中国自主研制和建造的主力作战舰型，太原舰是中国建造的052D型驱逐舰之一，而泰州舰则是中国向俄罗斯订购的两艘现代级驱逐舰中的一艘。

另据《联合报》报道，台湾国防部星期天早上通报，从星期六（4月1日）上午6时起至星期天上午6时止，侦获解放军军机10架次，其中四架次卡28反潜直升机飞入台湾西南防空识别区；同时有解放军军舰三艘次，持续在台海周边活动。

台湾国防部称，台军运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

台湾总统蔡英文星期三（3月29日）启程展开“民主伙伴共荣之旅”，去程过境美国纽约，再依序前往中美洲的瓜地马拉、贝里斯进行访问；返程时过境洛杉矶，期间将与选区位于加州的众议院议长麦卡锡会晤，这将是台湾总统首次在美国与众议院议长会面。