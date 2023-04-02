海南离岛旅客免税购物新增两种提货方式

海南离岛旅客免税购物新增了“担保即提”和“即购即提”两种提货方式。

据中新网报道，为支持海南自由贸易港建设，进一步提升离岛旅客购物体验，自4月1日起，海南离岛旅客免税购物在2021年新增“邮寄送达”和“返岛提取”提货模式的基础上，又有了“担保即提”和“即购即提”两种提货方式可以选择。

中国海关总署、财政部、国家税务总局之前发布的公告显示，从4月1日起，离岛旅客凭有效身份证件或旅行证件和离岛信息在海南离岛免税商店，在不含网上销售窗口购买免税品时，除在机场、火车站、码头指定区域提货以及可选择邮寄送达或岛内居民返岛提取方式外，对单价超过5万元(含)（人民币，下同，约9700新元）的免税品选择“担保即提”提货方式，对单价不超过2万元(不含)且在政策清单内的商品，按照每人每类限购数量要求，选择“即购即提”方式提货。

以“即购即提”方式提货的离岛免税商品，主要包括化妆品、香水、箱包、婴幼儿奶粉等15类旅客在琼旅居期间常用的商品，单次离岛“即购即提”限购数量分别为1-5件。此外，针对离岛旅客每次离岛前购买单价超过5万元(含)的免税品，可选择“担保即提”方式提货。

据海口海关统计，今年前两个月，海关监管离岛免税购物金额123.3亿元，购物人数158.2万人次。海关提示，使用“担保即提”和“即购即提”两种提货方式购买的离岛免税品，属于消费者个人使用的最终商品，应一次性携带离岛，不得再次销售。