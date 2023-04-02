中国B站UP主据报发起停更潮

中国媒体报道，深受年轻人欢迎的弹幕视频网站Bilibili（B站）出现了视频上传者（简称UP主）停止更新的风潮，主要原因是平台收益减少、收支难以平衡，降低创作者的分享意愿。

据南方财经全媒体报道，虽然先前B站也有UP主因各种原因主动或被动停更，但多位UP主密集地公开宣布暂停更新却并不多见。据不完全统计，此次宣布停更的包括知名悬疑推理博主、2019年B站百大UP主“怪异君”，知名游戏区博主“靠脸吃饭的徐大王”，刚获得2022年B站百大UP主的“-LKs-”等人。

报道称，自2022年年中至2023年一季度，已有多位UP主主动宣布停更或再未跟新过新视频。大部分UP主均指出，平台收益减少、收支难以平衡是停止更新的主要原因。

一位在B站有数万粉丝的UP主告诉南方财经全媒体：“B站的奖励机制今年进行了很大调整。”这位UP主也说，一条各项数据和去年差别不大的视频内容，B站给到创作者的收益可能只有去年的三分之一或一半。

该收益主要指的是B站于2018年1月推出的“bilibili创作激励计划”；这项计划会根据视频播放量、点赞、投币、收藏等数据对视频流量价值进行评估，并按照规则给予UP主现金奖励。

但近年来随着B站的持续亏损，B站的激励金额也在持续下降。与此同时，B站发放给UP主的分红总量却在逐年提升。

B站星期四（3月30日）发布2022年全年业绩，财报显示B站2022年给UP主分成达到91亿元人民币（约18亿新元），同比增长18%，该数据占到了B站2022年营业总成本的一半。

报道认为，造成这一局面的原因之一或许是近年来B站内高速增长的短视频内容拉高了整体流量池。但另一方面，B站经营收入增速未能跟上整体流量增速，UP主的收益遭到一定程度的稀释。

财报显示，2022年B站月活用户同比增长25.9%，每位活跃用户平均日使用时长同比增长46.7%，两相叠加之下，流量增速远高于给创作者分成的增速，单位流量的分红数额自然也不可避免地随之减少。