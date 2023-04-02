马英九称两岸“都是中华民国，都是中国”

正在中国大陆访问的台湾前总统马英九，星期天（4月2日）在和湖南大学师生交流时说，“我们国家”修改了宪法，分了台湾地区跟大陆地区，“都是我们中华民国，都是中国”。

综合台湾中央社、中时新闻网、《联合报》报道，马英九一行人在湖南大学的国家超级计算长沙中心的会议室与湖南大学的学生做交流。台湾参与学生为28人，湖南大学学生有32人。

报道引述马英九在最后结尾致词时说，“我们国家”修改了宪法，“我们国家分了两个部分，一个是台湾地区，一个是大陆地区，都是我们中华民国，都是中国”。

马英九也说，在台湾《两岸人民关系条例》第二条有定义台湾地区与大陆地区。台湾地区是台澎金马，大陆地区则是台澎金马以外。因此，不论是在台湾或者大陆，在宪法上都属于一个中国，“我们是台湾地区，你们是大陆地区”。

马英九还提到大陆对“一个中国”的定义，他说：“我知道在大陆的1982年的宪法前言里面也有讲，台湾是中国不可分割的一部分，所以这个事实很清楚。”

马英九也再度引用法国小说家都德的《最后一课》，指德法两国原来是百年世仇，但二次世界大战后，双方签订条约，交换学生等等。他强调，德法两国用这种方式来增进双方关系，并在后来合作成为欧盟主要力量。

他接着反问，法国跟德国既不同文也不同种，这么困难的事都能做到；两岸同文同种，而且双方都坚持一个中国的利益立场，这一点非常重要。

马英九说：“希望在此前提下，尽管现在我们分属两边，双方有各自的制度、各自的政策，但是我们希望大家努力减少不必要的隔阂，让双方能够真诚的交流，让年轻人在他年轻的阶段就知道，我们必须要往这个方向走。”