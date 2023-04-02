大众和比亚迪吁新能源汽车购置税免征政策保持长期稳定

中国电动车巨头比亚迪董事长王传福，以及大众汽车乘用车品牌中国首席执行官孟侠（Stefan Mecha）呼吁，政府考虑延长新能源汽车免征购置税政策。

据财新网报道，孟侠在星期六（4月1日）召开的中国电动汽车百人会论坛上说，对于大众汽车集团中国业务，乃至中国整体汽车行业而言，更多的政策支持将对整个产业发展大有裨益。他建议有关部门将新能源汽车的购置税免征期限延长到2023年以后，并制定相对稳定的政策框架。

王传福则进一步建议，政府把购置税减免政策延长到2025年，并呼吁政策快速出台，稳定预期。

他认为，当前经济环境处于复杂多变的困难时期，许多海外国家正在增加对新能源汽车的财税支持力度。此外，新能源汽车开发周期较长，从产品开发、设计到成本管理，企业都需要做好较长远安排。内外部因素都表明延长购置税免征有其必要性。

中国新能源汽车购置补贴按照既定安排，在2022年底正式退出历史舞台，新能源汽车免购置税政策继续实施。中国财政部、税务总局、工信部三部委2022年9月发布公告称，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。

中国车辆购置税统一按车辆计税价格10%征收。为鼓励新能源汽车消费，新能源汽车一直免征购置税，政策每年发布一次。如果一辆新能源汽车计税价格为20万元（人民币，下同，约4万新元），免征的车辆购置税即有2万元。

当前中国汽车行业需求放缓、竞争加剧，市场主体面临较大压力。中国全国乘用车市场信息联席会（简称乘联会）发布的数据显示，2023年前两个月，汽车行业收入累计为12847亿元，同比下降6%；成本累计为11264亿元，同比下降5%；利润累计为414亿元，同比降42%，汽车行业利润率为3.2%，整个工业行业的平均利润率为4.6%，汽车行业仍偏低。

据乘联会数据统计，2023年1月1日至3月26日，中国乘用车累计零售量为370万辆，同比下降15%；其中新能源乘用车累计零售量为115.7万辆，同比增长18%。