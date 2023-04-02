日外长吁中国早日释放上月被拘留日本人

日本外长林芳正在中国首都北京与中国外长秦刚会面时，呼吁中国早日释放上个月因涉嫌从事间谍活动而被拘留的一名日本人。

综合路透社和日本共同社报道，林芳正星期天（4月2日）在会后告诉记者，他就此事提出抗议，并呼吁中国早日释放这名日本人。日本也呼吁中国确保拘留法律程序透明。

林芳正在开场白中说，尽管存在许多挑战，日本和中国要坚持具建设性和稳定的双边关系，这一点变得越来越重要。

中国外交部官网公布，关于一名日本公民涉嫌在华从事间谍活动案件，秦刚强调，中国将依法处置。

秦刚说，面对矛盾分歧，拉帮结派、喊话施压无助于解决问题，只会加深彼此隔阂，并呼吁日本拿出政治智慧和担当，同中国共同努力，加强对话沟通、推进务实合作、增进人文交流、妥善管控分歧，为两国关系排障减负。

他强调，台湾问题是中国核心利益的核心，事关中日关系的政治基础，中国呼吁日本不得插手台湾问题、不得以任何形式损害中国主权。

秦刚也说：“美曾用霸凌手段残酷打压日本半导体产业，如今对华故伎重施。己所不欲，勿施于人。日本切肤之痛犹在，不应为虎作伥。封锁只会进一步激发中国自立自强的决心。日本是七国集团成员，更是亚洲一员，应正确引导会议基调和方向，多做有利于地区和平稳定的事，凝聚国际社会真正共识。”