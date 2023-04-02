中国A股券商利润大降三成 人均薪酬降逾12%

受内外部多种因素冲击，中国证券行业的盈利自2019年以来首次出现下降，从业人员的人均薪酬也下降逾12%。

据财新网报道，中信证券、海通证券、华泰证券等14家证券商星期四（3月30日）先后披露了2022年业绩；加上前期披露者，43家上市券商中，已有22家披露了2022年完整财报。财新网统计，这22家券商共实现营业收入3702.58亿元（人民币，下同，约717.36亿新元），同比下降22.52%；同期归母净利润共1011.08亿元，同比下降29.07%。

22家券商中，只有方正证券和信达证券净利润分别实现了17.88%和4.75%的增长，剩余20家业绩全线下滑，平均降幅近32%。小券商降幅更猛，红塔证券归母净利润仅0.39亿元，同比下降了97.56%，业绩降幅在60%以上的还有中泰证券、中原证券及东兴证券。

大券商业绩表现出现分化。中信证券、国泰君安及华泰证券净利润年过百亿元，中信证券一家净利润213.17亿元，与第二名国泰君安拉开98亿元的差距。而申万宏源和海通证券业绩不佳，前者同比降70.32%，后者业绩接近腰斩，同比降48.97%。

对于2022年业绩受挫，大部分券商都提及受股、债市场下调影响，自营投资收益率下滑。据报道，中国券商自营一直呈现明显的方向性投资风格，中性配置能力缺失，持仓集中、股票偏好明显，行情好时则自营好、业绩也受益，市场差则反之。

2019年以来，券商自营投资表现强势，一度超过经纪业务成为左右券商业绩的第一大变量，占比高时可超过30%。但到2022年，自营业务收入大幅减少。此前证券业协会披露，140家证券公司2022年实现证券投资收益608.39亿元，同比下滑近56%，占整个行业营收比例约在15%上下。

另一方面，2022年券商年报中的薪酬也受到外界关注。据财新网统计，以应付职工薪酬期末期初差值，加上支付给职工以及为职工支付的现金计，再除以员工总数，目前已披露业绩的上市券商人均薪酬平均降幅在12.39%。

降幅最多的是海通证券，2022年人均薪酬48.92万元，同比降幅36.69%。其高管税前薪酬总额2833.92万元，相比2021年的4872.68万元下降41.84%。其余人均薪酬降幅在30%以上的券商还有招商证券和信达证券。