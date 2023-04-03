台陆委会批马英九唱和呼应中国大陆一中原则主张

台湾陆委会批评前总统马英九唱和呼应中国大陆的一中原则主张，完全与台湾民众认知背道而驰。

据台湾《自由时报》星期天（4月2日）报道，陆委会说，中国大陆宪法强调“台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分”，马英九将台湾的宪法与之相提并论，并诠释为两岸均坚持一个中国原则，是矮化台湾的做法。

陆委会强调，台湾政府两岸政策立场一贯，依据宪法、两岸人民关系条例处理两岸事务，致力维护台海和平稳定。

马英九星期天在与湖南大学师生座谈时说，“台湾和中国大陆都是中华民国”，但同属一个中国。

马英九说：“大家可能不知道，我们国家（指中华民国）在1997年修改了宪法，我们的国家分成两个部分，一个叫台湾地区，一个叫大陆地区，都是我们中华民国，都是中国。”

他也说，台湾《两岸人民关系条例》所定义台湾地区为台澎金马，大陆地区则是台澎金马以外的领土；无论台湾或大陆，在宪法上都属于一个中国，“我们是台湾地区，你们是大陆地区”。

马英九还提到大陆对“一个中国”的定义。他说：“我知道在大陆1982年的宪法前言里面也有讲，台湾是中国不可分割的一部分，所以这个事实很清楚。”

他重申两岸同文同种，双方都坚持一个中国的立场，尽管目前分属两边，有各自的制度和政策，但希望双方真诚交流、减少不必要隔阂，并呼吁两岸青年生力军继续交流。