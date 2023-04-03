复星国际：南钢集团决定行使优先权收购南京南钢

复星国际有限公司（复星国际）公告，南京钢铁集团（南钢集团）行使优先购买权收购南京南钢钢铁联合有限公司（南京南钢），复星国际已与南钢集团签订新股权转让协议，并将终止与江苏沙钢集团之前关于南京南钢股权的交易。

据澎湃新闻报道，复星国际星期天（4月2日）发布公告称，终止此前向沙钢集团及沙钢投资出售南京南钢，将向南钢集团出售南京南钢。

复星国际3月14日发布公告称，沙钢集团（作为买方）与复星高科、复星产投及复星工发（作为卖方，均为复星国际的附属公司）签订股权转让协议，卖方以135.8亿元（人民币，下同，26.37亿新元）的价格出售南京南钢60%股权。

复星国际说，同日也向南京南钢另一股东南钢集团（持有南京南钢40%股权）发出优先购买权征询函，南钢集团需在收到征询函的30天内，就是否行使优先权回函。根据公司法规定，在同等条件下，南钢集团享有优先认购权。

根据复星国际星期天发布的公告，由于南钢集团行使优先购买权，复星高科、复星产投及复星工发4月2日已与南钢集团签订新股权转让协议，向其出售南京南钢60%股权，同时将终止与沙钢集团关于南京南钢股权的交易。

新出售协议的价格仍为135.8亿元（与3月14日公告向沙钢集团出售价格同等）及相关资金成本之和。

资金成本方面，此前根据复星方面与沙钢集团的框架协议，沙钢集团已分别于2022年10月14日及2022年10月17日支付两笔40亿元的诚意金，共计80亿元。新的股转协议签订后，复星为终止此前的股权转让协议需向沙钢集团支付相关利息，因此南钢集团同意支付两笔诚意金的相关利息。

根据复星国际的公告，南钢集团总共应支付的金额合计约138.79亿元，分三次支付。

截至上述公告日期，南京南钢是复星国际的一家合营企业，主要从事投资控股，其直接及间接持有南京钢铁股份有限公司（南钢股份）59.1%股权。南钢股份于上海证券交易所上市，主要从事钢材制造与销售，具备年产千万吨级钢铁综合生产能力。