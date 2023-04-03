中国A股二季度或有望跑赢全球主要股指

面对全球金融市场动荡，中国A股近期走出独立行情。展望二季度，投资者重新聚焦经济复苏的步伐，受访投资者几乎一致认为A股将跑赢全球市场。

彭博最新的陆港股市问卷调查显示，在13位分析师和基金经理针对此项问题的回复中，有12位认为中国A股的第二季度表现将好于全球其他市场，仅有一位认为美股将领跑全球。有12位对沪深300指数二季度末的点位预测中值在4261点，距离最新收盘价有5.2%的上行空间。此次调查一共收到21份回复。

据彭博社报道，在重开交易的热潮散去后，缺乏新鲜利好的中国股市在2、3月表现疲软，沪深300指数第一季度整体涨幅4.6%，表现稍逊于MSCI AC全球指数。不过，随着硅谷银行倒闭、瑞信AT1债券全额减记等美国银行业危机引发全球金融市场动荡，人民币资产的多元化投资价值显现，A股在过去三周的多数时间都吸引了外资流入，中国经济复苏步伐也在加快，支撑投资者继续看好未来市场表现。

“无论从基本面还是避险情绪的角度，A股都有望跑赢全球市场”，朱雀基金总监潘约中在回复问卷时说，“一方面是由于中国的经济周期和海外错位，目前处于上行周期的概率较高，另一方面A股相对于海外而言对金融风险的敏感度较低，并未出现利率敏感型资产下跌造成的金融机构流动性压力”等情况。

瑞银证券中国股票策略分析师孟磊早前在二季度A股展望的报告中指出，基准情景下，预计经济复苏以及下游利润率改善将带动沪深300指数的每股盈利增速在2023年回升至15%，叠加估值回升有望为市场带来可观的上行空间。报告称，中国多项领先经济指标继续反弹、央行降准等宏观政策保持基调、公募基金发行边际改善、对民营经济支持力度进一步加大等，市场的正面因素正不断累积。

此次调查中，机构人士二季度最看好的板块是消费和科技两大主线。他们认为，这些行业都能从中国经济的上行周期获益，业绩上升空间大，并且是中国新一届政府的政策主要关注方向。表现最差的板块可能是房地产、原材料和能源，因中国开发商融资能力仍然较弱，而俄乌冲突有望缓和或使原油等大宗商品价格回落。

机构也看好港股，对恒生指数和恒生中国企业指数二季度末的点位预测中值分别在21411.5点和7200点，距离最新收盘价分别有5%和3.3%的上行空间。随着阿里巴巴上周宣布史上最大的组织变革，分拆上市的预期提振投资者情绪，京东也紧随其后宣布了分拆计划，香港股市迅速反弹，3月全月涨幅甚至超过了A股。

招银国际策略分析师丹尼尔（译名，Daniel So）说：“恒生指数将能继续享受价值重估。近期西方的银行业危机虽然给全球市场带来了一些风险和不确定性，但这对于中国股市的影响有限。如果美联储立场转向鸽派，那会进一步推动香港市场，尤其是成长型科技股。”