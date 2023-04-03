中国华融北京分公司原党委书记黄宪辉被查

中国华融资产管理股份有限公司北京分公司原党委书记、总经理黄宪辉涉嫌严重职务违法被查。

中共中央纪委国家监委网站星期一（4月3日）通报，黄宪辉涉嫌严重职务违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组和河南省新乡市监委监察调查。

证券时报网此前报道，中国华融3月19日公告显示，经初步预算，2022年度公司净亏损预计为276亿元（人民币，下同，54亿新元）左右，其中2022年下半年较上半年实现减亏101亿元左右。

中国华融分析指出，影响全年业绩表现的主要因素包括：一、受资本市场波动影响，部分权益类金融资产公允价值估值下降形成较大浮亏；二、优化调整业务布局，收购重组类不良债权资产规模及收入阶段性减少；三、受宏观经济形势及房地产行业下行影响，信用减值损失计提增加。

中国华融新闻发言人3月19日说，2022年下半年以来，华融公司各项经营指标明显好转，各项工作跑出“加速度”，经营发展大局稳定，整体向好的趋势已经形成。

中国财政部上月17日宣布对中国华融及国际四大会计事务所之一的德勤（Deloitte）开罚，财政部通报指，华融2014至2019年度不同程度存在内部控制和风险控制失效、会计信息严重失真等问题。华融及其七家子公司各被罚款10万元。

财政部也指德勤为华融提供的审计服务“存在严重审计缺陷”，向该所开出逾2亿元重磅罚单，其北京分所也被令暂停营运三个月。