中国体育总局七人工作组进驻足协

在中国体育总局副局长、中国足协党委书记兼副主席杜兆才被调查后，体育总局派出七人工作组进驻中国足球协会，主持协会相关工作，确保足协工作正常运转。

据中国《北京青年报》报道，星期天（4月2日）上午，由体育总局主要领导率队参加了中国足协工作会议，宣布成立中国足协工作组，并公布具体成员名单。体育总局两位领导、中国足协纪委书记闫占河随后分别作了讲话。会议持续了不到一小时。

工作组由体育总局党组成员、副局长李颖川担任组长，现任体科所党委书记兼所长曹景伟、现任手曲棒垒中心副主任杨旭、篮球中心中国篮协联合党委副书记、纪委书记袁永清、中国足协副主席高洪波、孙雯、协会纪委书记闫占河担任组员。

中国足坛13年前掀起上一轮扫赌打假反贪风暴期间，曹景伟就曾作为体育总局火线派驻到中国足协的六名挂职中层干部之一，参与协会具体管理工作。在足协挂职期间，他曾出任协会国家队管理部部长，并先后出任国家男足、国家女足领队。

中央纪委国家监委网站星期六（4月1日）通报，杜兆才涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

在过去120多天，中国足球领域已有九条“大鱼”落网。随着杜兆才、中国足协原秘书长刘奕、协会原常务副秘书长陈永亮、协会原主席陈戌源被调查，中国足协领导层据报面临坍塌情况。

澎湃新闻早前也报道，陈戌源、刘奕接受调查之后，足协日常工作一直是杜兆才主持，如今在杜兆才接受调查的情况下，中国足协只剩下两位负责具体业务的副主席高洪波和孙雯，纪委书记闫占河和副秘书长何玺。

外界也担心，新赛季中超联赛能否如期于4月15日开始，会被打上一个很大的问号。