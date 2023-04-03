马斯克母亲结束两星期中国行

美国电动车巨头特斯拉和社交媒体巨头推特的首席执行官马斯克的母亲梅耶·马斯克（Maye Musk），在社交媒体发文称结束了为期两周的中国之旅。据观察，她在这段期间曾赴广州、厦门、成都、苏州、武汉等中国多地游玩。

梅耶·马斯克星期天（4月2日）在Instagram发文说，“再见上海，再见中国，谢谢你让我度过了美妙的两周”。她此行赴中国是为了宣传新书以及旅行。

根据Instagram的信息，梅耶·马斯克开启中国之旅的第一站是在广州。她于3月21日发文说，自己在广州度过了美好的一天，并搭配游览沙面岛，夜游珠江等照片。两天后，她发布了游览厦门南普陀寺的视频，随后更新自己在当地宣传新书的活动照。

梅耶·马斯克3月21日发布了自己搭船夜游珠江等多张照片。（梅耶·马斯克Instagram）

接着，梅耶·马斯克赴成都，参观了成都金沙遗址博物馆，以及观看川剧变脸表演。同时，她还在特斯拉成都门店前留影。

梅耶·马斯克3月25日发布自己与特斯拉成都门店的合照。（梅耶·马斯克Instagram）

3月27日，梅耶·马斯克贴出自己身穿中国品牌鄂尔多斯西装的照片，她的背后出现了苏州地标东方之门。3月29日，她在Instagram发布游览湖州影视城的视频，并在两天后来到武汉。

梅耶·马斯克说，她在武汉参观了宋庆龄故居等地，并感叹“中国悠久的历史令人着迷”。

公开资料显示，梅耶·马斯克1948年4月19日出生于加拿大，有加拿大、南非、美国三国公民的身份。她当了50年的模特，登上过多个时尚刊物，还有两个营养学硕士学位。她3月19日在Instagram预告，自己下个月将被南非自由州大学（UFS）授予营养学博士学位。

另据路透社3月31日报道，马斯克正计划访问中国，并将寻求与中国总理李强会面。

报道引述消息人士称，取决于李强是否有空，这次访问最快可能在4月进行。如果马斯克此次成行，这将是他自冠病大流行以来首次访华。