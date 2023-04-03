香港美国商会逾七成会员对港法治有信心

香港美国商会的调查显示，有逾七成会员对香港目前的法治有信心，但有超过五成会员对香港过去一年的法治情况信心转差。

香港美国商会上星期四（3月30日）发布的调查报告显示，有73%会员对香港目前的法治有信心，非常有信心和有信心占29%，一般有信心44%，没信心和完全没信心占27%。有54%会员对香港过去一年的法治情况信心转差，其中信心有些转差占35%，信心明显转差为19%，信心明显转好和有些转好占8%，觉得信心指数无改变则有37%。

调查也显示，62%会员称《香港国安法》对公司在港运作无负面影响，38%则称有负面影响。认为有影响会员中，68%称属间接影响，23%则说有直接影响，例如是香港员工离港、改变总部设置等。29%会员说，美国制裁部分香港官员影响他们公司在港运作。

调查在今年1月16日至2月26日进行，1300名香港美国商会会员中约一成会员回复。

结果显示，受访者对香港未来一年前景较去年改善，48%称前景乐观，悲观比例由去年23%减至14%。不过，有25%会员称会减少在港投资，比去年提高10%。

逾半受访会员称，会继续以香港作为全球或区域总部，但以香港作为亚太区总部由去年的42%跌至35%。