柯文哲：侯友宜若选总统 辞新北市长还有一线生机

台湾民众党主席柯文哲说，新北市长侯友宜若要参选总统，带职参选会很伤，还要保证没有台风、地震，不然市议会就会拉布条要市长回来，“辞还有一线生机，就是破釜沉舟”。

综合中央社、镜传媒网站报道，柯文哲星期天（4月2日）晚上接受网络节目《下班瀚你聊》主持人黄暐瀚专访。黄暐瀚说，民调显示柯文哲的总统支持度介于18%到20%，民进党主席赖清德则有两度超过40%。

柯文哲对此回应说，他的支持度还会成长，下一届总统得票率不会超过40%、“40%稳赢”；他指出，赖清德支持度低的时候，也曾掉到34%，因此认为赖清德是在“当选边缘”，不小心就可能会输掉。

至于可能代表国民党出征的侯友宜，柯文哲认为，侯友宜和他2019年遇到的局面一样，如果说侯友宜要选，大家就会问要不要辞新北市长，带职参选要保证没有台风、地震，否则议会就会拉布条要“市长归来”。

柯文哲说：“辞还有一线生机，就是破釜沉舟，不辞就痛苦了。”

谈到两岸论述，柯文哲说，李登辉当总统时开过国是会议，从1990年到现在，都没有总统要开国是会议讨论两岸问题；他认为应该召开“两岸关系国是会议”，内部问题要先解决，讨论台湾怎么面对中国大陆。

柯文哲说，他的两岸政策是“五个互相”：互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作，以及最难的是互相谅解，他办过世大运、八次双城论坛，台湾对等尊严、最大利益都有做到，“（两岸问题）绝对比民进党处理得好”。