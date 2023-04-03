香港教区主教将访京 北京教区秘书长：两地教会正常交流

天主教香港教区主教周守仁将于本月17日，率团到北京访问五天。北京教区秘书长甄雪斌强调，这是两地教会正常交流，能互相了解和学习。

综合网媒“香港01”和香港电台星期一（4月3日）报道，天主教香港教区3月9日宣布，主教周守仁、辅理主教夏志诚、副主教蔡惠民神父及主教私人助理黄家俊，应北京教区主教李山邀请访问北京五天，李山也是中国天主教爱国会主席。当时天主教香港教区称，早在去年已收到北京教区邀请，去年底接受邀请。周守仁将成为香港回归后以来，首位访问北京的在任香港主教。

除与李山会面外，周守仁访京期间也会接触其他主教及神职人员、探访北京教区神哲学院及中国大陆负责宗教事务相关单位，也会在北京主教座堂主持感恩祭。

也是北京市天主教爱国会副主席的甄雪斌说，这次行程是两地教会的正常交流，北京教区也有定期与其他地区的教会交流。他提到，两地教会的管理制度和方式有所不同，这次交流能互相了解、互相学习。

香港教区主教上次访问北京，是1994年时任教区主教胡振中枢机，当时获国务院宗教事务局邀请访京。这次周守仁由北京教区邀请，香港中文大学崇基神学院副教授龚立人认为，这次交流是2018年签署中梵主教任命临时协议的延续，规格合适。

他解释，这是教区之间的交流，估计双方会集中商谈日后交流的细节，包括可能安排两地神父互访进行教育和宣教工作等。