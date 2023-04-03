华兴资本推迟刊发2022年业绩并停牌 受包凡失联影响

未能与正在配合中国官方调查的董事会主席包凡取得联系之际，华兴资本星期一（4月3日）宣布停牌并推迟发布2022年经审计业绩。

据彭博社报道，根据星期天（4月2日）晚间在港交所发布的公告，该投行称，在联系上包凡之前，审计师无法完成审计工作并签发审计师报告。董事会目前也无法预估其何时能够批准已与审计师协定同意的业绩报告，并预期除非相关事宜得以解决，否则其将无法按照规定，在4月30日或之前寄发年度报告。

这家投资银行之前公布了2022年未经审计的亏损为5.638亿元（人民币，下同，约1.09亿新元）。相比之下，前一年实现了净利润16亿元。该公司说，复牌将取决于年度业绩的刊发时间。

报道称，这一最新消息凸显出中国企业的关键人物风险，在这些企业中，创始人往往扮演着格外重要的角色。华兴资本曾说，包凡同时担任主席与主席执行官有助确保该集团内一贯的领导，可“更有效及高效进行本集团整体策略规划”；它在2021年财报中这么说，并在最新公告中重申了一遍。

董事会在公告中写道，其将根据集团整体情况，考虑于适当时候分拆主席与首席执行官的角色。

自包凡失联一事首度曝光之后，该公司股价一度下挫32%，今年以来累计下跌超过10%。