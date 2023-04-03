中国3月物流业景气指数升至55.5%，显示物流业呈现强劲复苏态势。

据中国央视新闻报道，中国物流与采购联合会星期一（4月3日）公布3月份中国物流业景气指数。物流业景气指数是反映物流活跃度的重要指标，也是社会经济流通状况的晴雨表。随着中国各地稳需求、促消费等政策措施落地，物流业呈现强劲复苏态势，物流业景气指数在上月大幅回升基础上，继续明显回升。

中国3月物流业景气指数为55.5%，较上月回升5.4个百分点，连续两个月回升幅度超过五个百分点。从区域看，东中西部地区物流业景气水平均较上月有所回升。从企业规模看，大中小微型物流企业业务量均有增加。

中国物流信息中心主任刘宇航说，中国社会物流运行总体向好，业务总量恢复在加快，物流行业的景气水平也在稳步恢复。总体来看，各领域的物流行业的需求都在持续向好，物流企业经营活力也在进一步增强。

从主要分项指数来看，中国3月份反映市场需求的物流业新订单指数为53.7%，环比回升4.4个百分点，重回扩张区间，结束了连续五个月在50%以下收缩区间运行的态势，显示物流需求持续改善，商品流通需求增多，订单数量明显增加。

另外，从后期走势看，中国3月份物流业业务活动预期指数为58.1%，较上月回升0.5个百分点，连续四个月环比回升，显示随着经济持续复苏，物流企业对行业将继续快速增长的信心较强。

中国物流信息中心主任刘宇航说，中国物流企业整体对于经营恢复的信心比较明显，也看到业务活动预期的指数恢复到一个相对较高的水平。中国一季度社会物流持续保持一个高速恢复态势。