港政务司长称港府本学年设派四万高中生赴陆考察目标

香港首批中五公民与社会发展科大陆考察团星期一（4月3日）出发，政务司司长陈国基到场送行，并说港府本学年的目标是派出四万高中生到中国大陆考察。

综合《星岛日报》和香港电台报道，约200多名香港中学生星期一早上7时许乘坐高铁，前往广州和深圳展开为期两天一夜的考察。政务司司长陈国基到高铁站送行，并说港府本学年打算派出四万名高中学赴陆考察，希望所有高中学都有机会到大陆考察一次。

陈国基送行后在西九高铁站见记者时说，今天（3日）出发的学生都显得很开心和期待。他说，这些中五学生下学年将升读中六要选大学学科，希望他们这两天到大陆考察能了解国家每一方面发展，结合自己的兴趣，让日后选科容易一点。

被问及考察团结束后会否要求学生提交报告，陈国基回应称，学生完成考察后不用交报告给政府，是否交报告给学校，则由校方决定。教育局早前说，参与考察团师生可获教育局资助全额团费，包括参访活动、膳食、住宿、 交通，以及基本的团体综合旅游保险等开支。

有参这次考察团的同学称，首次与同学一同离港学习十分兴奋，预计首站会先到大陆一所中学与同学一起学习，再到当地名胜古迹参观。他说，期望透过这次活动可结交当地新朋友，而活动结束后则需提交一份有关大湾区的功课，并向同学汇报。他也说，希望活动行程可更长，能有三天两夜更好。