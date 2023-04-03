民进党立委批马英九一中言论 国民党反批台独路线穷途末路

台湾前总统马英九星期天（4月2日）公开表述“中华民国”宪法对于两岸现状定义，被民进党立委批评“背叛台湾民众”、“陷入北京一中原则”，国民党发言人反驳民进党“不敢修宪、不敢台独，又不敢挺中华民国”，凸显民进党意识形态挂帅的台独路线已经穷途末路。

综合东森新闻云和中时新闻网报道，国民党发言人林家兴说，民进党执政七年多来毁宪乱政、将自身台独意识形态放在宪法之前的错误路线，因而断交九个邦交国，还敢刻意忽略马英九赴陆表彰“中华民国”存在、捍卫台湾主权尊严的重大突破。

林家兴说，国民党一向依照《中华民国宪法》、党纲、党章的规定稳健务实处理两岸关系，包括“九二共识，一中各表”，对台方来说，一中就是“中华民国”；而马英九在中国大陆的相关公开表述，不仅充分表述台湾宪法精神，也有效捍卫“中华民国”主权、“国格”及尊严，具备高度历史与现实意义，更受到台湾民意高度欢迎与肯定，呼吁现任的“中华民国”总统蔡英文及其所属政党继日前开始跟上国民党两岸论述之后，也应更多加效法马英九的“护国”壮举。

林家兴说，马英九在中国大陆阐释台湾宪法条文对两岸政治现状规定的内涵，不正是民进党籍总统蔡英文在2020年5月20日就职时的承诺？当时蔡英文重申遵循《中华民国宪法》与《两岸人民关系条例》来处理两岸事务，不也是遵循国民党及马英九星期天的表述？民进党如果对此不满又自诩代表主流民意，为何迟迟不敢修宪，也不敢表述主张台独？

林家兴指出，马英九勇于用行动在大陆公开捍卫“中华民国国格”、主权与尊严的作为，真真正正像是个“国家”领导人，值得所有台湾民众为他赞声，而观察网络舆情，民意也是一面倒地对马英九的言行表达高度肯定，只有“不敢修宪、不敢台独，又不敢挺中华民国”的民进党自陷尴尬失语困境，肯定与不肯定马英九都不是，只好再度使出抹红老招硬拗，奉劝民进党睁开眼睛，看看宪法规定与现实民意。

马英九星期天与湖南大学师生座谈时说，因为1997年修宪 “中华民国”分成台湾地区和中国大陆地区，所以两地都属于“中华民国”，同属一个中国。他也提到大陆1982年宪法前言讲到，“台湾是中国不可分割的一部分”是清楚的事实。民进党立委王定宇批评马英九的“一中”言论背叛台湾民众，陷入北京一中原则陷阱。