中国10家房物企因核心人员离职疫情影响等因素公告停牌

有10家中国房物企大多因核心人员离职和冠病疫情传播影响等因素，在星期一（4月3日）上午9时公告停牌。

据澎湃新闻报道，据不完全统计，包括佳源国际控股、上置集团、汇景控股、上坤地产、大发地产、新明中国、祥生控股集团、粤港湾控股等房企，以及康桥悦生活、佳源服务等物企，因无法在2023年3月31日或之前刊发2022年年度业绩，均已公告停牌。

根据香港交易所上市规则，若有发行人未能按照上市规则规定如期发表定期的财务资料，港交所一般会要求该发行人的证券停牌，直至发行人发表了公告公布所规定的财务资料为止。

部门关键团队人员辞任、冠病疫情传播影响、核数师空缺等。为上述公司未能如期刊发2022年度业绩的理由。

祥生控股集团发布的公告显示，公司股份将于2023年4月3日上午9时起暂停在联交所买卖，以待刊发2022年年度业绩。

按照祥生控股3月21日发布的公告，随着多个部门（包括财务部及运营管理部）的关键团队人员近期辞任，人力不足，导致公司及其核数师难以对年度内合并财务报表进行审计工作；公司董事会及管理层一直且目前正投入大量时间及精力处理针对公司的清盘呈请，并与集团的国内外债权人进行磋商，以寻求令人满意的债务重组方案，预计祥生控股截至2022年12月31日止年度的未经审核财务业绩在2023年3月31日之前仍将无法刊发。

汇景控股也提到，由于集团若干核心管理人员及财务部门员工离职，以及农历新年前冠病疫情在中国广泛传播，严重影响完成公司截至2022年12月31日止年度的综合财务报表及审计进度。公司和核数师需要额外时间来完成集团的经审计账目，公司预期无法在2023年3月31日或之前刊发2022年年度业绩，在2023年4月30日或之前寄发2022年年报。

大发地产3月17日发布的公告显示，公司仍在落实委任新核数师，以填补安永会计师事务所辞任的临时空缺。公司预计可能无法在2023年3月31日前完成必要程序，以落实截至2022年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表。

上坤地产也公告称，公司股份将于2023年4月3日上午9时整起在香港联合交易所有限公司暂停买卖，以待刊发公司截至2022年12月31日止年度的经审核财务业绩。

按照上坤地产在3月31日发布的2022年未经审核业绩公告，报告期内公司营业收入30.3亿元（人民币，下同，5.86亿新元），毛利亏损约5.8亿元，母公司拥有人应占亏损为19.37亿元。2022年12月31日，上坤地产集团的银行及其他借款以及优先票据合共约104.04亿元，净资产负债率为224.1%。