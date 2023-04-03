马克龙和冯德莱恩后天起访华

中国官方证实，法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩将从星期三（4月5日）起访问中国。

中国外交部官网星期一（3日）公布，应中国国家主席习近平邀请，马克龙将于4月5日至7日对中国进行国事访问。外交部发言人毛宁也宣布，经中欧双方商定，冯德莱恩将于4月5日至7日访华。

毛宁在外交部例行记者会上介绍，马克龙此次访问期间，习近平将同他举行会谈，共同规划和引领中法关系的未来发展，深化中法、中欧各领域合作，并就重大国际和地区热点问题深入交换意见。

毛宁也说，中国总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际将分别会见马克龙。马克龙总统也将赴广东省广州市参观访问。

对于冯德莱恩访华，毛宁说，面对国际形势动荡不安，全球安全挑战层出不穷，经济复苏动力不足。中欧应当坚持相互尊重，互利共赢，克服干扰和困难，聚焦共识与合作。

毛宁也说，中国愿同欧方一道以此访为契机，进一步发挥合作潜力，携手应对全球性挑战，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和正能量。

彭博社早前报道，马克龙与冯德莱恩将一同前往中国。报道称，马克龙将在访华期间，尝试说服中国改变在俄乌战争的立场。法国高级官员称，由于中国对俄罗斯有影响力，中国是唯一可以改变俄乌战争情势的国家。

欧盟委员会主席的发言人马默（Eric Mamer）在推特上写道，在启程前往中国前，冯德莱恩和马克龙将在法国首都巴黎会面，以讨论俄乌战争、能源领域，以及关于访华之行的准备工作，包括冯德莱恩、马克龙与习近平三人会面事宜。