广西壮族自治区书记刘宁访新

中共广西壮族自治区党委书记刘宁率广西党政代表团访问新加坡，将于星期二（4月4日）上午出席中国—东盟（亚细安）博览会新加坡巡展开幕式。

新加坡是东博会开启疫后境外巡展的首站；刘宁也是中国今年1月松绑防疫边境管控后，到访新加坡的首位中国省级“一把手”。

61岁的刘宁是第二十届中共中央委员，兼任广西自治区人大常委会主任。他曾经长期在水利部工作，担任过水利部总工程师、副部长，2017年起任中共青海省委副书记，隔年出任青海省省长；2020年调任辽宁省委副书记、省长，2021年10月起出任广西壮族自治区书记。

刘宁一行是在上个星期访问越南、3月31日与越共中央总书记阮富仲会面后续程访新，星期天（4月2日）抵新。

在新期间，刘宁将同新加坡政商界领袖会面，星期一（4月3日）晚应新加坡工商联合总会邀请，出席中新互联互通国际陆海贸易新通道（广西-新加坡）经贸合作恳谈会，探讨在贸易投资、产业升级、供应链物流、通道数字化等领域的合作。

随刘宁到访的还有广西省商务厅、外事办公室、广西北部湾国际港务集团、广西机场管理集团、平陆运河集团、中国-东盟信息港股份负责人等。

广西商务厅介绍，2022年广西与新加坡进出口额68.5亿元（人民币，下同，13.2亿新元），同比增长99.1%。其中出口54.7亿元，同比增长100.1%；进口13.8亿元，同比增长95%。

广西出口到新加坡的主要商品有：升降/装卸/搬运单晶柱等装置、集成电路、陶瓷产品、金属家具等；广西从新加披进口的主要商品包括石油沥青、装配与封装半导体件或集成电路引线键合装置等。

截至2022年，广西备案或核准对新加坡（非金融类）投资企业及机构累计22家，协议投资总额累计5.2亿美元（约6.9亿新元），实际投资额累计2.1亿美元；新加坡累计在广西设立外企208家，实到外资11.27亿美元。广西北部湾港现已开通集装箱航线75条，其中至新加坡、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨等亚细安国家航线34条。

新加披企业也通过到广西南宁市参加中国—东盟博览会，了解中国市场。据统计，前19届东博会期间，新加坡共使用超过1000个展位，参展企业超过300家，参展产品及服务涉及商协会形象、食品饮料、教育、服务贸易、高新技术产品等领域。