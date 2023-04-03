财新中国制造业PMI回落荣枯线

中国3月制造业修复势头放缓，财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.0，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上。2月财新中国制造业PMI录得51.6，自2022年8月以来首次升至扩张区间。

据中国财新网星期一（4月3日）报道，在2月短暂扩张后，中国3月制造业景气度回落至临界点上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。

上述走势与中国国家统计局制造业PMI一致。中国国家统计局上星期五（3月31日）公布的3月制造业PMI回落0.7个百分点至51.9，连续三个月位于扩张区间。

分项数据显示，中国制造业供需修复速度减慢，3月制造业生产指数、新订单指数在扩张区间回落，仅略高于荣枯线。部分受访企业反映受益于疫情防控放开，客户需求和数量均有改善，但也有企业表示销售相对疲弱，尤其是海外订单。分品类来看，中国消费品销售增长，中间品和投资品销售下降。此外，主要受外需不振拖累，新出口订单指数重回收缩区间。

就业情况仍未得到根本性改善，中国3月制造业就业指数再度降至临界点以下。据调查，用工量下降主要是因为人员自愿离职后岗位空缺没有得到填补，以及企业削减成本。同时，积压工作量指数在扩张区间小幅下行，产能压力相对温和。

中国3月原材料购进价格指数落在临界点上，意味着在连续五个月上涨后，当月制造业成本环比维持不变。需求不振限制企业定价能力，当月出厂价格指数小幅降至收缩区间，其中消费品价格降幅大于中间品和投资品价格涨幅。

中国制造业供应链延续了2月的修复趋势，3月供应商供货时间指数继续位于扩张区间，但较上月略有回落。

转方制造业企业主仍对未来生产经营充满信心，3月信心指数较2月的近两年高点有所回落，但仍高于长期均值。企业普遍预计，未来一年将恢复更正常的运营状态。市场需求改善、客户数量增加、新产品开发等因素，支撑了业界的增长预测。

中国财新智库高级经济学家王喆说，3月财新中国制造业PMI相关数据显示经济快速复苏势头有减弱迹象，反映疫情期间积压需求短期释放后经济恢复基础不牢固。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央政府提出的恢复和扩大消费的既定目标。