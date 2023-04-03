批台陆委会违宪挺两国论 马英九办公室吁蔡英文表态

台湾前总统马英九办公室批评大陆委员会公然违宪，倡议“两国论”，吁请总统蔡英文表态回应陆委会的言论。

马英九办公室星期一（4月3日）发新闻稿说，针对陆委会批评马英九依据“中华民国”宪法提出的两岸定位，公然倡议“两国论”，呼吁蔡英文表态，是否为政府立场，“如果是，请宣布裁撤陆委会，公开承认中国大陆是另一个国家”。

马英九办公室指出，陆委会新闻稿强调，“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，是公开倡议“两国论”，严重违反“中华民国”宪法，也违反蔡英文上任时提出遵守宪法与两岸条例的承诺。

马英九办公室也质疑，陆委会批评马英九所谓唱和呼应中国大陆企图侵吞台湾的“一中原则”主张，是否“中华民国”宪法不是“一中”宪法，“大陆地区难道不是宪法上我们的领土？”“陆委会批评的根据何在？哪一点跟大陆所谓的唱和？”

马办还称，陆委会发出这样的新闻稿，明显已经不适格，倡议“两国论”，把大陆当另一个国家，也自我否定存在的必要性，请蔡英文公开说明，是否代表政府立场政府，是否背弃“中华民国”宪法的一中原则。

马英九星期天在与湖南大学师生座谈时说，“台湾和中国大陆都是中华民国”，但同属一个中国。这是台湾卸任领导人首次在大陆完整阐述《中华民国宪法》的领土范围并示范“一中各表”。

台湾陆委会则批评马英九唱和呼应大陆的一中原则主张，与台湾民众认知背道而驰。陆委会说，中国大陆宪法强调“台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分”，马英九将台湾的宪法与之相提并论，并诠释为两岸均坚持一个中国原则，不仅矮化台湾，更严重悖离台湾从未属于中华人民共和国的事实。