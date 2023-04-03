张继科事件发酵 多个代言品牌切割关系

中国原乒乓球运动员、奥运冠军张继科，近日因被指欠债和泄露女演员景甜私密视频的风波，多次登上微博热搜榜。虽然事情尚未有定论，但随着事件发酵，他早前代言的一些品牌已经开始与其切割关系。

据第一财经报道，这些品牌包括体育品牌安踏、床垫品牌慕思寝具，以及汽车品牌一汽丰田等等。其中，安踏更是和张继科保持了长达约10年的合作关系。有网民说，安踏官方微博已无法查询到与张继科相关的微博。安踏官网客服提供的信息也显示，目前安踏代言人包括关晓彤、谷爱凌等，名单中并未出现张继科。

据红星新闻、《每日经济新闻》等多家中国媒体报道，有关张继科因借钱欠债及泄露景甜私密视频的传闻，从上星期四（3月30日）起就在中国网络上流传。随后，张继科工作室曾两次发文否认。张继科的代理律师也在受访时强调，“马上准备起诉”。

对此，在微信简介上自称是记者的李微敖，星期天（4月2日）晚上在个人微信号“十驾”发长文回应。他说，自己会接触到此事件，是因为认识到一位S先生，并称张继科欠他很多的钱。“S先生向张讨债。在此前后，张继科给了几段明星景女士的隐私视频给S先生。S先生转而向景女士要钱，结果景女士报案，S先生在2020年2月被抓。”

李微敖也贴出一张借款合同，借款金额为500万元（人民币，下同，约100万新元），上面有“张继科”的签名和红手印。

这张借款合同显示，张继科借款500万元，借款周期为25天，超过25天后利息按月息1.99％计算。按照这一标准计算，逾期未归还本金的话，每个月利息就将近10万元，一年利息将近120万元，年息将近24%。

李微敖说，自己早前在微博发文后，受到了不少网络暴力，不少网民对他和家人进行各种威胁和辱骂。此前，李微敖曾发布三条关于张继科的微博，当中内容包括指张继科将景甜的私密视频传给他人的事情属实等等。

对于张继科的律师表态“准备马上起诉”，李微敖也说自己会认真积极应对，并称如果因为他的微博和文章，给景甜带来麻烦和困扰，“向景女士表示诚恳的歉意”。

张继科曾获四枚奥运会奖牌以及多枚世锦赛奖牌等，他是乒坛第四位男子大满贯选手，也是迄今所有大满贯男女选手之中以最短时间完成这一壮举的。

在退役后，张继科逐渐涉足中国影视圈，包括参加实境秀等等。2018年3月，张继科在微博公开与景甜的恋情，但不到一年半，景甜就宣布与张继科分手。