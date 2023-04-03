台驻巴西外交官坠楼身亡 遗孀投书伸冤

台湾驻巴西圣保罗办事处组长王之化3月在住处大楼坠楼身亡，其遗孀写公开信投书媒体，为丈夫伸冤。台外交部说，将持续调查相关事证，并厘清原委。

综合台湾《联合报》《自由时报》星期一（4月3日）报道，王之化3月10日在住处16楼坠楼身亡。台外交部称，台驻巴西圣保罗办事处接获通知的第一时间，已前往处理，随后通知外交部，由外交部协助在台家属前往处理后事，之后会提供各种协助，希望外界尊重家属的隐私。

王之化遗孀俞惠敏近日向媒体投书公开信，指丈夫王之化担任公职超过30年，从秘书升到副参事，简任十职等，去年7月外派圣保罗办事处，外派不到九个月在住处16楼坠楼轻生。

她说，她当时接到噩耗，心情崩溃无助，不知所措，接到台外交部拉美司的关心电话，请她自行购买机票前往巴西，外交部已要求圣保罗办事处协助办理后事。

俞惠敏说，她在极度悲痛下，想起王之化曾说过，因为不愿草率核销钜额官邸修缮费近40万美元（53万新元），遭到圣保罗办事处处长冯光中挟怨报复，意图联合陈姓秘书，设计栽赃王之化贪污公款。

她说，王之化因为不配合核销修缮费，遭到冯光中霸凌，丈夫曾在3月6日录音以明心志，传给办事处以外的同事及友人，她在事发当下将录音档传给拉美司，希望台外交部能主持公道。

俞惠敏称，她在3月15日抵达圣保罗，当时冯光中曾试图带风向，对外宣称王之化对前妻旧情难了，离婚后罹患忧郁症，导致轻生。

针对网传台湾驻巴西圣保罗办事处已故组长遗孀称组长含冤而亡，请外交部长给予公道事，台外交部星期一在官网发布新闻稿回应时，重申对台驻巴西圣保罗办事处王组长逝世的哀痛与不舍，对家属的悲伤感同身受，也承诺将持续对此一不幸事件进行了解。

台外交部说，王组长于3月10日上午在驻地寓所疑似轻生后，外交部立即全力协助王夫人（俞惠敏）在最短时间前往巴西处理后事。王夫人抵达后，驻处也尊重其意愿举行宗教仪式处理后事。

针对王组长夫人在公开声明中的相关指控，台外交部将持续调查相关事证并厘清原委。