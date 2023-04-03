祈显义成港国安法下首位新加入终院海外法官

澳大利亚籍退休法官祈显义成为《香港国安法》下，首位新加入终审法院的海外法官。

综合《星岛日报》《明报》等港媒报道，香港司法机构星期一（4月3日）公布，特首李家超已按司法人员推荐委员会的推荐，并征得立法会同意，任命澳洲籍退休法官祈显义（Patrick Keane）为终审法院其他普通法适用地区非常任法官，由2023年4月6日起，任期三年。祈显义是自2020年《香港国安法》生效及英国法官辞任终院风波后，首名新加入终院的海外法官。

现年70岁的祈显义曾是澳洲高等法院前法官，去年10月退休。香港政务司司长陈国基早前在立法会审议任命的会议上说，祈显义是地位崇高的普通法专家，相信能胜任该职位。香港立法会也在3月会议上通过祈显义任命的决议案。

祈显义曾任澳洲联邦法院首席大法官，2013年获委任为澳洲高等法院法官，被澳洲传媒形容为澳洲高等法院的“大脑”，经常撰写主要判辞。他私人执业时主要处理商法及宪法，并曾任昆士兰州法律政策专员。

美英均质疑《香港国安法》生效后，削弱了香港自由和人权保障，英国最高法院院长韦彦德（Robert Reed）去年3月30日宣布，他与副院长贺知义（Patrick Stewart Hodge）辞去香港终审法院海外非常任法官职务，即时生效。时任英国外交部长特拉斯表示支持他们的决定。