澳门赌场全面复苏长路漫漫

一些分析师认为，对于澳门的赌场来说，防疫限制措施的最大影响已在第一季度结束，投资者有了押注该行业的理由，即使今年恢复到疫情前的水平似乎希望渺茫。

据《华尔街日报》报道，澳门这个全球最大博彩中心1月份的博彩总收入上升到三年来的最高水平，得益于放松了对中国大陆游客的旅行限制；大陆是澳门最大的赌客来源。2月份日均入境游客人数约为57000人，1月份为45088人，2022年全年每天不到16000人。

根据研究机构晨星公司的估计，尽管有这样的增长，来自大陆的游客仍只有冠病疫情前的39%。

晨星公司分析师珍妮佛宋（译名，Jennifer Song）说，这是“中国重新开放后的一个开门红”。不过，她认为，“完全回升到2019年的水平仍然需要时间，特别是大陆游客”。这在一定程度上是由于一些限制因素，如中国部分地区对赴澳门旅行的次数有限制。

受中国重新开放的提振，香港上市澳门赌场运营商的股票第一季度走高，为过去12个月的两位数涨幅锦上添花，即便这些公司继续公布净亏损。

据报道，永利澳门是个例外，该股当季下跌11%，原因之一是投资者对该公司3月份宣布的意外发债计划感到失望。澳博控股也逆市走低，该股下跌13%，部分因为第四财季利润逊于预期。

晨星预计，美高梅收益增幅将居前。作为续牌的一部分，这家赌场运营商去年12月额外获批了200张赌桌。晨星还预计，其他有扩张计划的公司，包括澳博控股和银河娱乐将在中长期内提高市场份额。

但珍妮佛说，赌场运营商可能需要等待更长时间，现金流才能弥补过去三年因运营受限而积累的损失。她称，在澳门的六大赌场运营商里，只有银河娱乐或许能在今年派发股息，因其现金状况较好。

投资银行Jefferies估计，澳门博彩业总收入可能在2023年和2024年分别达到疫情前水平的49%和64%，高于去年的14%。Jefferies分析师在近期的一份报告中称，他们预计赌场运营商的股价将在2023年下半年和2024年持续上涨，推动因素将是乐观的数据，而非估值。