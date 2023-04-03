袁家军：马英九坚持九二共识反台独让大陆非常感动

继在湖南与大学生座谈时称“台湾与中国大陆都是中华民国”“同属一中”后，台湾前总统马英九今天（4月3日）抵达重庆，并在下午与中共重庆市委书记袁家军会晤。

袁家军也是中共政治局委员，他是马英九到访大陆以来，与马英九会面的最高阶中国大陆官员。

根据台媒播出的现场视频，两人见面的气氛亲切融洽，并没有因为马英九此前的发言而显得不自然或别扭。与马英九一同前往大陆的30名台湾青年学生，以及多名中共重庆市委、市政府官员也在座。

两人一见面，尚未就座前，马英九就在彼此寒暄中形容袁家军的名字“很有意思，像部队”。袁家军也爽朗地笑着回应，“我出生的那个年代，中国对军人是非常崇敬的。”

袁家军在开场发言中以“马先生”称呼马英九，自称能在见证国共合作的重庆见到马英九一行“非常高兴”。他也强调马英九来大陆反复强调坚持九二共识、反对台独，坚持推动两岸的交流合作、共赢发展，“让我们非常感动”。

袁家军说：“这和马先生长期一贯的，在推动两岸这种大开放、大合作、大交流、大发展的这个历程是完全一致的。”

马英九在开场发言中则表示，重庆非常深刻的先进与都市规划“让我们非常讶异”。马英九说，袁家军是航天专家并具备国际宇航科学专业，“听说您（袁家军）的英语也很好，深信重庆有您主政，推动城市进一步走向现代化的进程，应该是一个大的推力。”

马英九表示，相信重庆的现代化对台商台企而言，是到当地发展的一大诱因，也是两岸交流的重要根基。

马英九也提到个人经历，表示重庆对他意义重大。马英九的父母亲就是在重庆的中央政治学校认识，在对日抗战八年期间完成大学教育，父亲曾响应蒋介石委员长“十万青年十万军”的号召从军报国，妈妈则鼓励说：“历史上成功的男人都是从战场走过来的”。马英九表示，父母当年流离失所、在战争岁月中躲日机轰炸的刻骨铭心经验，从小就是他床边故事的主题。

马英九还说，这次特别带年轻人一路看当年抗战的遗迹。“我带着台湾的青年朋友们走访我们中国历史的重要地点，踏寻两岸共有的记忆，我深信这对年轻人来说，是一段重要重新连结起两岸的过程。”