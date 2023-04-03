台铁太鲁阁号事故两周年 台交长再致歉

台铁408车次太鲁阁号事故星期天（4月2日）发生满两周年，台湾交通部长王国材和台铁局长杜微当天赴桃园富冈机厂追思会时，再次向者罹难者和伤者家属道歉。

综合台湾《中国时报》和中时新闻网报道，2021年4月2日，载有498人的台铁408车次太鲁阁号行经清水隧道前，撞击滑落边坡侵入路线的工程车造成出轨，造成49人罹难（包括两名司机员）和213人轻重伤，是台铁近60年最严重的意外事故。台湾交通部长王国材和台铁局长杜微星期天下午赴台铁富冈基地，即太鲁阁事故车厢的保存地点悼念。

台铁局长杜微向家属鞠躬致歉，强调台铁将持续进行安全改革，在2025年8月前会优先将安全教育馆完成，会以这次事故当作教材警惕，继续朝向安全目标努力。

台铁产业工会说，事故发生至今未见台交通部或台铁局的改革诚意，只提出“公司化”做为改革方案，台铁却没有更安全。

台铁产业工会说，该会自2016年成立以来，多次要求台行政院、台交通部应重视台铁人力不足、普遍低薪，其导致的留才问题与运输安全密不可分，台铁产业工会也多次呼吁两次出轨事故后标准化训练的急迫性，并指出台铁需扩大基层参与，开放产工参与以积极面对第一线需求。该会沉痛呼吁台交通部别再漠视“公司化”冲击对铁路安全的影响，积极面对工会诉求，别再制造下一场悲剧。

台交通部长王国材说，台铁安全改革过程中面临很多员工沟通，尤其台铁100多年来都这样运作，一下子要改，得花非常多力气沟通协调，明年1月1日挂牌公司化，希望台铁安全改革根本从组织做起。