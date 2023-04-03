中国研究生招生五年增幅超五成

中国研究生招生规模持续扩大，五年来增幅超过五成，其中博士生招生增长65.7%，硕士生招生增长52.8%。

据第一财经报道，中国教育部近日公布的数据显示，高等教育在学规模进一步扩大。2022年共招收研究生124.25万人，比上年增长5.61%。其中，招收博士生13.9万人，硕士生110.35万人。在学研究生365.36万人，比上年增长9.64%。其中，在学博士生55.61万人，在学硕士生309.75万人。

根据教育部办公厅《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》有关要求，2017年研究生招生、在校生指标口径发生变化，招生包含全日制和非全日制研究生；在校生包含全日制、非全日制研究生和在职人员攻读硕士学位学生。

以2017年数据作为基数来看，2017年研究生招生80.61万人，其中，全日制69.19万人。招收博士生8.39万人，硕士生72.22万人。在学研究生263.96万人，其中，在学博士生36.2万人，在学硕士生227.76万人。

到2020年，中国研究生招生规模首次突破百万大关，达到110.66万人，比上年增加19.00万人，增长20.74%。2021年研究生招生117.65万人，其中硕士生招生首次突破100万大关，达105.07万人。

第一财经梳理发现，中国研究生招生规模五年来增幅超过五成，达到54.1%。其中博士生招生增长65.7%，硕士生招生增长52.8%。

一些高校集中的城市，研究生规模较大。数据显示，今年北京的28.5万名高校毕业生中，硕博毕业生人数首次超过本科生，这在中国尚属首次。其他城市中，一些名校的研究生毕业人数也超过了本科生。比如南京大学2022届毕业生共9563人，本科毕业生占毕业生总人数的33.01%；硕士毕业生占55.38%；博士毕业生占11.61%。

同时，近年来中国研究生报考人数大幅增长。第一财经梳理历年报考数据发现，从2017至2022年，硕士研究生报考人数分别为201万人、238万人、290万人、341万人、377万人、457万人。这意味着，相比2017年，五年时间内中国硕士研究生报考人数增长1.3倍。