日中韩将协调重启三国首脑会谈

日中韩三方将就重启中断了三年的三国首脑会谈，展开协调工作。

据日本共同社报道，日本外交部长林芳正星期天（4月2日）与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈时确认将重启日中韩三国对话。3月的日韩首脑会谈也就早日重启三国对话的重要性达成共识。以日韩、日中对话趋于活跃为契机，日中韩三方将开展协调工作，以重启2019年12月之后中断了逾三年的三国首脑会谈。

韩国是下届日中韩首脑会谈的主席国。会谈协调工作首先将在事务层级商讨议题和日程，然后推升至外长和首脑级。

日中韩同意每年举行首脑会谈，但受二战劳工诉讼问题令日韩关系恶化、中国在东海开展军事活动等因素影响，过去三年一直处于中断状态。

去年11月日中和日韩首脑会谈后，日中韩三国会谈的时机逐渐成熟。日韩在今年3月就二战劳工诉讼问题解决措施达成共识，韩国总统尹锡悦访日与首相岸田文雄确认两国关系正常化。日中也在本月1日实现日外长林芳正访华，这是日本外长时隔约三年零三个月再次访华。

然而，日中关系仍有中国公务船驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）海域等隐忧存在。日本外务省消息人士称，双边关系若有不和，也会影响日中韩首脑对话的重启。

日中韩首脑会谈是在1999年时任日本首相小渊惠三的倡议下，借在菲律宾参加国际会议的机会首次举行。会谈旨在不受双边关系存在悬而未决问题的影响，在政治和经济等各领域开展对话，促进合作。