康希诺冠病疫苗生产基地据报停产半年

网络最近流传关于中国制药商康希诺的冠病疫苗生产基地将停产半年的消息。据报，该公司内部员工已证实了此事，并称“去年底、最晚到今年初，就没有正儿八经的活干了”。

据《每日经济新闻》报道，网上近日流传一份通知显示，康希诺冠病疫苗生产基地上药康希诺“因外部市场环境变化，决定从4月4日开始暂停产线生产，期限约180天”。通知也说，公司将“保留少量必要人员维持生产计划调整期间的公司基本运营等工作，其他人员无须到岗工作”，“工资将正常支付一个月，此后按最低标准支付”。

上药康希诺员工向《每日经济新闻》确认了上述通知的真实性，并指公司星期一（4月3日）召开会议，宣布要停产六个月，“然后按上海标准对员工发放工资，至于后续劳动合同到期赔偿方案，公司领导还在商讨之中。明天（4月4日）应该就没有多少人来上班了”。

这名员工透露，目前上药康希诺已基本处于停产状态，只是维持基本运营。他还说，上药康希诺“停产”的迹象，从去年底至今年初左右就已经浮现。“去年底、最晚到今年初，就没有正儿八经的活干了，就一直这样耗着，最多也就做点（药物）中试啥的。”

另一名上药康希诺员工披露，他所在的部门原本应该有80名左右的员工，目前到岗人数仅剩余10人左右。

报道称，上药康希诺是由上海医药、康希诺及上海生物医药产业股权投资基金于2021年共同投资设立的冠病疫苗生产基地。公司股权结构为康希诺持股49.8%，上海医药子公司上海三维生物技术有限公司持股48.9%，上海生物医药产业股权基金合伙企业（有限合伙）持股1.24%。

自2022年初以来，上药康希诺被用于生产康希诺的冠病疫苗克威莎；2022年10月，上药康希诺又配备了吸入式疫苗生产线，并具备1亿剂吸入用冠病疫苗的生产能力。