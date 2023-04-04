习近平：教育引导党员干部接受政治体检打扫政治灰尘

中共总书记习近平强调，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要教育引导各级党组织和党员、干部接受政治体检，打扫政治灰尘，解决思想不纯、组织不纯方面存在的突出问题。

据《人民日报》报道，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议星期一（4月3日）在北京召开。

习近平在会上说，以县处级以上领导干部为重点在全党深入开展主题教育，对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人民群众血肉联系、推动党和国家事业发展，有重要意义。

他指出，这次主题教育要教育引导各级党组织和党员、干部突出问题导向，查不足、找差距、明方向，接受政治体检，打扫政治灰尘，纠正行为偏差，解决思想不纯、组织不纯方面存在的突出问题，不断增强中共的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。

习近平还说，开展这次主题教育，要教育引导党员、干部坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，务必不忘初心、牢记使命，敢于斗争、善于斗争，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵；也要教育引导党员、干部做到公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，推动形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲清统一的新型政商关系。

习近平强调，主题教育要按照中央关于在全党大兴调查研究的工作方案，组织党员、干部特别是各级领导干部扑下身子、沉到一线，深入基层单位，进行问题梳理、难题排查，运用党的创新理论研究新情况、解决新问题。中央和国家机关要在主题教育中抓好机关和系统内干部队伍教育整顿。

他要求各级党委（党组）扛起主体责任，把主题教育谋划好、组织好、落实好；党委（党组）主要负责人要切实履行第一责任人职责，亲自谋划、靠前指挥、督促指导。

习近平也对指导组的工作作出安排，中央派出指导组，对主题教育开展情况进行督促指导；省区市党委和行业系统主管部门党组（党委）派出巡回指导组，加强对所属地区、部门和单位的督促指导。

据报道，中共政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、丁薛祥、李希，国家副主席韩正出席会议。中共政治局常委、中央学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组组长蔡奇作总结讲话。

会议以电视电话会议形式召开，参加会议的还有“中央学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组”成员和“主题教育中央指导组”各组组长、副组长。

这也意味着，此次主题教育的中央领导小组、中央指导组均已成立。担任主题教育领导小组组长的是蔡奇。中央指导组各组组长、副组长目前公开报道尚未披露。

中共政治局在3月30日召开会议，决定从今年4月开始，在全党自上而下分两批开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。当天下午，中共政治局就学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进行第四次集体学习。