中央政法委长安剑评张继科事件：要查清三件事

中国原乒乓球运动员、奥运冠军张继科，最近因被指欠债和泄露女演员景甜的私密视频，陷入舆论风暴。中共中央政法委微信公号“长安剑”就此点评，要查清三件事，包括有没有人违法犯罪、有没有人造谣诽谤，以及有没有人浑水摸鱼。

“长安剑”星期一（4月3日）晚上发文说，“搬来小板凳吃瓜”是网民的普遍心态，并称网民可以有，但有关部门不行。

为此，文章呼吁有关部门在张继科事件中，要查清有没有人违法犯罪，并指“巨额赌债”“女星私密视频”“敲诈勒索”等这些热词个个涉嫌违法以及犯罪，早已超出“民不举官不究”的范畴。“有关部门对已经查清的尽快公布，没有查清的尽快行动起来，法律面前人人平等，没有人会因为‘特殊身份’而被网开一面。”

文章也说，要查清有没有人造谣诽谤，原因是查清事实才能给所有人一个交代。同时，要查清有没有人浑水摸鱼。

文章解释，每当有热点时，必有人“看热闹不嫌事大”，有的兴风作浪推波助澜，有的嘲讽谩骂充满暴戾之气，有的趁机编造虚假信息收割流量。文章形容这些乱象有如“借尸还魂”，在一次又一次的热点中死灰复燃。

文章最后说：“网友已经忍的太久，必须严查严管。所谓‘网络热点’就应当在法律与秩序的轨道上归于平寂，让所有人在惩恶扬善的‘大结局’中收获安心，这是所有网友的心愿，这个心愿理应被实现。”