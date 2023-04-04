中国经济金融展望报告：首季GDP增长4.1% 第二季增长或为全年最高

中国银行研究院发布的中国经济金融展望报告，预计中国第一季国内生产总值（GDP）增长4.1%，第二季GDP增长或为全年最高。

中国银行研究院星期一（4月3日）在中银官网发布上述报告。根据报告，2023年第一季，随着疫情影响明显消退，稳经济政策靠前部署，中国经济持续恢复，生产和需求两端双双改善，就业和物价总体稳定，市场信心和预期显著好转。 内需回升在一定程度上抵补外需放缓压力，经济运行总体呈现企稳回升态势，预计中国第一季度GDP增长4.1%左右。

报告指出，展望第二季，中国经济将全面进入疫后修复期，消费有望延续较好恢复势头，基建和制造业投资将继续较快增长，房地产投资逐步企稳，出口增速有望筑底修复，降幅或继续收窄。加之2022年同期基数较低，预计第二季GDP增长7.6%左右，增速较一季度上升3.5个百分点左右，或将为全年高点。

根据报告，中国房地产市场有所回暖，整体修复仍需时间。2023年第一季，中国楼市供需两端政策继续协同发力，叠加宏观经济复苏，房地产市场筑底企稳态势显现，房地产市场复苏持续性仍有待观察。居民预期持续改善仍需时间。一方面，“房住不炒”基调下政策鼓励刚需购房，超额储蓄向房地产行业释放的规模有限，另一方面，短期内居民对交付风险仍存担忧。

报告建议，延续供需两端政策支持力度，稳固房地产复苏基础。继续优化因城施策支持居民部门合理购房需求。加大对首套、置换、多子女家庭、高层次人才等购房需求的政策支持。适当取消不合理的限购、限价、限贷措施，而更多地运用市场化的手段。扩大城市保障性租赁住房支持力度，着力解决大城市年轻人及困难群体的住房问题。

报告指出，考虑到经济运行整体好转仍需要时间，中国经济政策稳增长的取向不会变化。中国第二季政策利率较大概率保持不变。一方面，当前宏观经济持续恢复，调降利率的必要性下降。另一方面，中国目前经济复苏基础尚不牢固，通胀率低且还未出现明显升高迹象，因此货币政策收紧可能性不大。

报告建议，当前中国经济正处于稳步恢复阶段，金融政策要继续发力，助力经济持续向上。而国外硅谷银行（SVB）倒闭等风险事件仍在持续发酵，要谨防其通过预期渠道、资本流动渠道等对中国产生负面溢出效应，做好相应政策预案，维护金融稳定。