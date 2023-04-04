蔡麦会前夕 大陆九架军机飞越海峡中线

在美国众议院议长麦卡锡与台湾总统蔡英文会面前夕，中国大陆九架军机飞越海峡中线。

据台湾《联合报》星期二（4月4日）报道，台湾国防部称，星期一（3日）上午6时至星期二（4日）上午6时，台军方侦获大陆军机20架次，其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域九架次，大陆军舰三艘次，持续在台海周边活动。

台湾国防部公布的示意图显示，台军方侦获大陆军机一架次BZK-005、七架次歼16、一架次运8反潜机，逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域。国防部说，台军运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。

据路透社报道，麦卡锡办公室星期一在声明中宣布，麦卡锡星期三将在加州西米谷的罗纳德-里根总统图书馆（Ronald Reagan Presidential Library）与蔡英文会谈。这将是台湾总统首次在美国与众议院议长会面，中国大陆称此举将是一种挑衅。

蔡英文在3月29日展开“民主伙伴共荣之旅”，在出访邦交国的去程和回程中，分别过境美国纽约和洛杉矶。声明说，蔡英文将在回程时在加州停留，并与麦卡锡会面。

中国大陆国台办发言人朱凤莲在蔡英文启程当天曾警告，如果蔡英文与麦卡锡有接触，大陆“必将采取措施坚决回击”。中国驻华盛顿大使馆官员也 “敦促美国不要在台湾问题上继续玩火”。