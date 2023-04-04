港媒：沈斌将任上海天主教区主教

香港媒体报道，中国天主教主教团主席、全国政协常委沈斌将出任上海教区主教。

据《星岛日报》报道，中国和梵蒂冈去年已续签主教任命临时协议，“相信沈斌的任命已获得中梵共同认可”。天主教上海教区主教金鲁贤自2013年逝世后，主教职务就一直悬空。

上海徐家汇天主堂一名工作人员星期一（4月3日）被问及此事时回应说，“应该是”、“对的”。他也向《星岛日报》透露，有关沈斌出任主教的消息应该会在星期二（4月4日）公布。

公开资料显示，沈斌现年53岁，江苏启东人。他1996年晋铎，并在2010年晋牧，天主教海门教区主教，江苏省天主教爱国会主任。2010年12月，他当选中国天主教爱国会副主席。

去年8月，沈斌接替昆明主教马英林担任中国天主教主教团主席。沈斌担任全国政协委员多年，上个月晋身全国政协常委。《人民政协报》去年12月曾刊发沈斌的文章，当中提到：“从江苏海门基层教堂来到中国天主教‘一会一团’，一直牢记前辈嘱托，遵循爱国爱教传统，能够做到在关键时刻立场坚定不动摇，敢于坚持原则、迎难而上。”

《星岛日报》报道，上海教区历史悠久，如今有约15万名信众。2013年，97岁的金鲁贤去世后，主教人选一直未定。2012年5月，马达钦获祝圣为上海教区助理主教，被外界视为金鲁贤的接班人。不过，他在祝圣仪式上宣布辞去所有官方爱国会职务。