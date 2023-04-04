人民币首次取代美元 成为俄交易量最大外币

在俄罗斯因入侵乌克兰而招致西方制裁的一年后，人民币已取代美元成为俄罗斯交易量最大的外币。

据彭博社报道，莫斯科证券交易所每日交易报告汇编的数据显示，人民币在2月份的交易量首次超过美元，两者差额在3月份变的更为明显。报道形容，在俄罗斯入侵乌克兰前，人民币在俄罗斯市场的交易量可以忽略不计。

这一转变发生在今年的额外制裁影响到少数几家俄罗斯银行后，这些银行此前能够用美元和其他被俄罗斯列为“不友好”国家的货币进行跨境转账。受到欧美越来越大压力的银行中包括Raiffeisen Bank International AG，它的俄罗斯分行仍是俄罗斯进行国际支付的主要渠道之一。

俄罗斯去年2月对乌克兰的入侵导致其与西方国家关系中断，此后莫斯科加深了与北京的联系。上个月，中国国家主席习近平在连任后首次出访俄罗斯，承诺在贸易、投资、供应链、大型项目、能源和高科技领域与克里姆林宫扩大合作。

西方针对俄罗斯金融体系的全面制裁，迫使克里姆林宫和俄罗斯企业将贸易结算货币从美元和欧元，转向拒绝向该国施加任何制裁的国家的货币。

报道称，俄罗斯财政部今年初重组了国家财富基金的资产配置，将不会投资以美元计价的资产，而人民币在该基金中的份额上限达到60%。俄罗斯央行经常呼吁企业和公民将资产换成卢布或“友好”国家的货币，以免将来交易受阻或被冻结。

尽管如此，根据彭博整理的外汇数据，美元仍然是俄罗斯市场上最受欢迎的货币，在所有交易日上的交易量仅略微低于人民币。

ITI Capital的策略师卢茨科（译名，Iskander Lutsko）说：“现在市场上的美元越来越少，因为石油价格下跌和出口减少导致俄罗斯的财政收入减少。”