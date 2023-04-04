中驻洛杉矶总领馆：麦卡锡执意打台湾牌将进一步损害中美关系

针对媒体报道，台湾总统蔡英文将在过境美国洛杉矶期间与美国众议院议长麦卡锡会面，中国大陆驻洛杉矶总领事馆发言人称，坚决反对蔡英文以过境之名搞台独分裂活动，并警告麦卡锡执意打台湾牌将进一步损害中美关系。

根据中国驻洛杉矶总领事馆官网星期一（4月3日）发布的新闻稿，发言人说，大陆坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对“台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美”，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触。

发言人说，蔡英文以过境之名行官方往来之实，会见、接触美政府官员、议员，并公开演讲，大搞政治作秀，“赴美过境是假，谋求突破、宣扬台独是真”，美方不顾中方严正交涉和反复警示，执意安排蔡英文过境，纵容支持台当局谋独行径，大陆对此严正抗议，强烈谴责。

发言人指出，无论麦卡锡以何种身份与名义同蔡会面，都是又一起严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定的行径，将极大伤害14亿中国人民的民族感情，向台独分裂势力发出严重错误信号，冲击中美关系政治基础，无益于地区和平安全稳定。

发言人警告，麦卡锡无视前车之鉴，执意打台湾牌，无疑将重蹈覆辙，进一步损害中美关系，只会更加坚定中国人民支持国家统一的坚强意志和决心。大陆将密切跟踪事态发展，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。

发言人强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可跨越的红线，敦促美方恪守在中美建交时所作严肃国际承诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止以台制华的错误做法。

发言人也说，蔡英文等台独分裂分子逆历史潮流而动，不断倚美谋独，甘当一些势力以台制华的棋子，必将以失败告终，必将遭到历史的正义审判。

麦卡锡的办公室星期一公布，麦卡锡将在星期三（5日）于加利福尼亚州与蔡英文会面。 这将是台湾总统首次在美国与众议院议长会面，中国大陆称此举将是一种挑衅。 在麦卡锡与蔡英文会面前夕，中国大陆九架军机飞越海峡中线。