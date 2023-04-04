多城市首套房贷利率下调 中国楼市成交量有望延续回暖势头

随着多个城市首套房的房贷利率下调至低位，中国楼市成交量有望持续回暖势头。

据《证券日报》报道，中国当前首套房贷款利率水平持续处在低位，从3月份来看，广西柳州、江苏徐州、江苏盐城、福建漳州、江苏常州、广东中山、广东惠州、陕西宝鸡、海口、广东江门等10个三四线城市首套房贷款利率下降，一二线城市首套、二套房贷款利率均保持不变。

4月份以来，包括沈阳、江西赣州等城市的首套房贷款利率再次下调。其中赣州已降至4%，沈阳则由第一季的3.9%降至3.8%。结合中指研究院数据来看，目前，全中国已有36个城市调整首套房贷款利率下限至4%以下。

中国银行研究院研究员叶银丹受访时表示，虽然中国当前房贷利率水平持续处在低位，但伴随着前期积压需求释放的逐步完成，部分城市房地产市场仍面临调整压力。短期来看，预计多地首套房贷款利率将延续下行态势。

受益于今年以来政策面的推动，一方面中国房企融资环境、信用风险化解取得显著进展，另一方面楼市预期的不断改善也推动了成交量的回暖。

据诸葛数据研究中心统计，3月份，中国10个重点城市二手住宅成交9万7609套，环比上涨41%，同比上涨85.59%。从第一季二手房成交量来看，重点10城二手住宅成交20万7714套，较去年四季度上涨37.71%，较去年第一季上涨61.06%。整体来看，中国2023年第一季二手房成交态势强劲，同比环比双升，市场回暖特征明显。

从新房市场表现来看，据中指研究院初步统计，3月份，全中国重点100城重点城市新建商品住宅成交面积环比增长超两成，同比增长超四成。

中指研究院市场研究总监陈文静说，目前看来，重点城市市场情绪有所好转，从而带动局部市场回温。陈文静认为，这主要得益于几方面因素，一是住房需求在春节后集中释放；二是前期出台的房地产政策效果进一步显现；三是热点城市经过一年多的市场调整后，市场周期性恢复的动能增强，对全中国市场产生一定带动。