被指政商“旋转门”典型 原中国银监会农金部官员被开除党籍

原中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构监管部主任姜丽明涉嫌严重违纪违法，被开除中共党籍，官方通报特别指出，姜丽明是“逃逸式辞职”和政商“旋转门”的典型。

中共中央纪委国家监委网站星期二（4月4日）发布通报说， 中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和黑龙江省佳木斯市监委日前对姜丽明涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

据通报，姜丽明严重违反政治纪律，串供、伪造证据，转移、隐匿违纪违法所得，对抗组织审查；不按规定报告个人有关事项，违规为他人谋取人事利益；违规经商办企业，拥有非上市公司股份，违规收受财物；利用职务便利为有关单位和个人谋取利益，非法收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

通报特别提到，姜丽明在担任金融监管部门党员领导干部期间，利用监管权力和职务影响力大肆插手干预农金机构审批设立和经营管理，接受巨额利益输送；为逃避纪法惩处，处心积虑谋划离职，离职后继续利用原职务影响谋取私利，是“逃逸式辞职”和政商“旋转门”的典型。

通报指，中国银保监会党委会议研究决定，给予姜丽明开除党籍处分；收缴其违纪所得。经佳木斯市监委研究决定，将姜丽明涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，姜丽明，女，1962年7月生，山东乳山人，长期在中国人民银行和银监会任职，历任银监会银行监管一部中国建设银行监管处处长，银监会湖北监管局副局长，银监会合作金融机构监管部副主任、主任等职，2015年3月起任银监会农村中小金融机构监管部主任，2016年11月，54岁的姜丽明离任。

据澎湃新闻报道，姜丽明在2016年辞职后先后担任过恒大集团监事长、副总裁。2022年4月，姜丽明被查。

近年来，多名金融领域系统的落马干部被指“逃逸式辞职”，包括中国光大银行原党委副书记、副行长张华宇，中国出口信用保险公司宁波分公司原党委委员、总经理助理沈曙寰，中国农业发展银行原巡视工作办公室主任贾楞，国家开发银行国开发展基金管理部原副主任路军等。